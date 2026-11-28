Nottingham Forest: 3 - Chelsea: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ
İngiltere Premier Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Nottingham Forest sahasında Chelsea'yi ağırladı. 5 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazanırken; Maviler üst üste 3. mağlubiyetini aldı.
Giriş: 28 Kasım 2026 - 00:54 Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'in 12. hafta açılış maçında Nottingham Forest ile Chelsea karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
Nottingham'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Igor Jesus, 51 (p) ve 72. dakikada ise Morgan Gibbs-White kaydetti. Maviler'in golleri ise 54. ve 89. dakikalarda Emmanuel Emegha'dan geldi.
Bu sonucun ardından Nottingham Forest 12 puana yükseldi. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Chelsea ise 16 puanda kaldı.
Ligin 13. haftasında Nottingham Forest deplasmanda Hull City'e konuk olacak. Chelsea ise sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak.
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