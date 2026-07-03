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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Osman Aşkın Bak, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti

        Osman Aşkın Bak, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 5. maçında Bosna Hersek'i 82-75 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 00:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Bak'tan Milli Takım'a tebrik!

        A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 5. maçında Bosna Hersek'i 82-75 yendi.

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Erkek Basketbol Takımımız'ı tebrik etti.

        Bakan Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Bosna Hersek'in Zenica kentinde oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        OSMAN AŞKIN BAK: ÇOCUKLARIMIZ BİZLERİ GURURLANDIRDI VE GURURLANDIRMAYA DEVAM EDECEK

        Milli takımın zor bir deplasmanda önemli bir galibiyet aldığını belirten Osman Aşkın Bak, "Sporcularımızı, teknik heyeti, federasyon başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. '12 Dev Adam' ortaya koyduğu performansla grup maçlarında 5'te 5 yaptı. Milletimizi gururlandırdıkları için onları tebrik ediyoruz. Çok çekişmeli bir maçta yaptığı değişikliklerle hoca da ustalığını gösterdi. Türk basketbolu ivme kazandı. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Hem aradı hem de takip ediyor. Türk basketboluyla özel ilgileniyor. Bu çocuklarımız bizleri gururlandırdı ve gururlandırmaya devam edecek. İsviçre karşısında da kazanarak 6'da 6 yapıp devam etmek istiyorlar. Milletimizi gururlandırdıkları için onları alınlarından öpüyoruz. Hayırlı olsun. Bu galibiyeti milletimize armağan ediyoruz." diye konuştu.

        HİDAYET TÜRKOĞLU: HER GEÇEN GÜN İVME KAZANIYORUZ

        Galibiyet dolayısıyla mutlu olduklarını dile getiren TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da şunları kaydetti:

        "Hedefimize giden yolda önemli bir galibiyet elde ettik. Bu anlamda hem hocamızı hem de arkadaşlarımızı kutluyoruz. Zor olacağının bilincindeydik. Nitekim de öyle oldu, son saniyelere kadar çekişmeli geçti. Önemli olan sporcularımızın sorumluluklarının bilincinde olması ve onu sahaya yansıtmalarıydı. İnşallah Sinan Erdem'de halkımızın önünde iyi bir galibiyet elde ettiğimiz zaman grubu 6'da 6 ile lider tamamlayıp ikinci tur için çok avantajlı olacağız. Türk basketbolu olarak her geçen gün iyi bir ivme kazanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman telefonla arayıp bizi destekliyor. Sayın Bakanımız yoğun programında Bosna Hersek'te bizi yalnız bırakmadı. Halkımız zaten dualarını eksik etmiyor. İnşallah böyle devam ederiz."

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