26 yaşındaki Nazlı, 5. kattan düşüp öldü! Evdekiler gözaltında

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 5. kattaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 26 yaşındaki kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Genç kadının erkek arkadaşı 27 yaşındaki M.E. ile 24 yaşındaki G.G. tutuklandı... Daha Fazla Göster Antalya'nın Alanya ilçesinde, 5. kattaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 26 yaşındaki kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Genç kadının erkek arkadaşı 27 yaşındaki M.E. ile 24 yaşındaki G.G. tutuklandı.(İHA) Daha Az Göster