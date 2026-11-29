PSG: 2 - Lorient: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Fransa Ligue 1'in 12. haftasında PSG, evinde Lorient'i 2-0 mağlup etti. Senny Malulu ve Ousmane Dembele'nin golleriyle ligdeki galibiyet serisini 9 maça çıkaran lider PSG, haftayı 29 puanla tamamladı. Lorient ise 16 puanda kaldı.
Giriş: 29 Kasım 2026 - 02:29 Güncelleme:
Fransa Ligue 1'in 12. haftasında PSG, Lorient'i konuk etti. Parc des Princes'te oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla PSG oldu.
PSG, 32. dakikada Senny Mayulu'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ousmane Dembele, 67. dakikada farkı ikiye çıkararak maçın skorunu belirledi.
Lorient forması giyen Ibrahima Balde, 85. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Luis Enrique'nin ekibi, ligde sezonun dokuzuncu galibiyetini alarak puanını 29'a yükseltti ve liderliğini korudu. Lorient ise 16 puanda kaldı.
Ligue 1'in 13. haftasında PSG, Toulouse'a konuk olacak. Lorient ise Strasbourg deplasmanına gidecek.
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