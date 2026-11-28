Samsunspor: 3 - Gençlerbirliği: 1 | MAÇ SONUCU
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi.
Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Samsunspor, Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı 3-1'lik skorla kazandı
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Bayo ve 26 ile 39. dakikalarda Coulibaly filelere yolladı. Gençlerbirliği'nin tek golü 57. dakikada Pedro Mendes'ten geldi.
Süper Lig'de alt sıralarda yer alan ve ligde toplamda 3. galibiyetini elde eden Samsunspor, 10 puana yükseldi. Gençlerbirliği ise 14 puanda kaldı.
Samsunspor, ligin gelecek haftasında Beşiktaş deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Sousa'nın pasında ceza sahası içinde Sekengo kaleci İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleciden dönen meşin yuvarlakla Sousa tekrar buluştu. Portekezli futbolcunun pasında Bayo, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
21. dakikada Gençlerbirliği'nin ceza sahası dışından kazandığı serbest atışı Pedro Mendes kullandı. Bu futbolcunun sert vuruşunda top, direğin üstünden az farkla auta gitti.
26. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Sekengo'nun ara pasında hareketlenen Coulibaly, ceza sahası içinde topu kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan filelerle buluşturdu: 2-0.
39. dakikada Samsunspor skoru 3-0'a getirdi. Tomasson'un sol çaprazdan ortasında kaleci İrfan Can Eğribayat'tan seken meşin yuvarlak Coulibaly'in önünde kaldı. Fransız futbolcu, boş ağlara topu yuvarladı: 3-0.
Samsunspor, ilk yarısıyı 3-0 önde tamamladı.
54. dakikada Sousa'nın ceza sahası çizgisi üzerinden şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.
59. dakikada Gençlerbirliği skoru 3-1'e getirdi. Salih Uçan'ın ceza sahası içinde röveşata vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt'tan dönen top Pedro Mendes'in önünde kaldı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-1.
67. dakikada Oğulcan Ülgün'ün ceza sahası dışından şutunda top direk dibinden auta gitti.
Samsunspor, karşılaşmayı 3-1 kazandı.