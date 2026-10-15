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        Samsunspor'da Nenad Bjelica dönemi resmen başladı!

        Samsunspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 16:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Samsunspor, Nenad Bjelica'yı açıkladı!

        Süper Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan ve 7. haftayı düşme potasında tamamlayan Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink ile yollar ayrılmıştı.

        Kırmızı-beyazlılarda Alman teknik direktörden boşalan teknik direktörlük görevine bir dönem Trabzonspor'u da çalıştıran Nenad Bjelica getirildi.

        Samsunspor'dan yapılan açıklamada, "Nenad Bjelica ile 2026–2027 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Futbol Direktörü Fuat Çapa ve yeni teknik direktör Nenad Bjelica, Samsunspor'un hedefleri ve yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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        "KULÜBÜMÜZÜN STRATEJİSİNE VE VİZYONUNA UYGUN BİR İSİM"

        İmza töreninde konuşan futbol direktörü Fuat Çapa, teknik direktör seçiminde uzun vadeli hedeflerini ve oyuncu gelişimini ön planda tuttuklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

        "Thorsten Fink ile yollarımızın ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışına başladık. Oyuncu transferlerinde olduğu gibi teknik direktör seçiminde de kulübümüzün oyun anlayışına, stratejisine ve uzun vadeli hedeflerine uygun isimleri değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda her zaman hazır bir teknik direktör listemiz bulunuyor. Nenad Bjelica da bu listede yer alan isimlerden biriydi.

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        Biz bir teknik direktörün başarısını yalnızca elde ettiği puan ortalamasıyla değerlendirmiyoruz. Görev yaptığı kulübe kattığı değer, oyuncuların bireysel gelişimine sağladığı katkı ve takımın oyun anlayışına kazandırdıkları da bizim için büyük önem taşıyor. Hocamızın Trabzonspor dönemindeki çalışmalarını da bu bakış açısıyla olumlu değerlendiriyoruz.

        Genç, dinamik ve gelişime açık bir oyuncu grubuna sahibiz. Bu nedenle yalnızca sonuç odaklı değil, aynı zamanda hem oyunu hem de oyuncuyu geliştirebilecek bir teknik direktörle çalışmayı hedefledik. Nenad Bjelica'nın tecrübesi, futbol anlayışı ve genç oyuncularla çalışma konusundaki yaklaşımıyla kulübümüz için doğru bir tercih olduğuna inanıyoruz.

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        Hocamızın göreve başlamadan önce takımımızı detaylı şekilde analiz etmiş olması da bizim açımızdan oldukça değerli. Oyuncularımızın özelliklerine, becerilerine ve gelişim potansiyellerine hâkim olduğunu görmek, göreve ne kadar hazır olduğunun önemli bir göstergesi. Kendisine kulübümüze hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyorum."

        "MÜCADELEYE HAZIRIM"

        İmza töreninde konuşan yeni teknik direktör Nenad Bjelica ise Samsunspor ailesinin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu açıklamalarda bulundu:

        "Öncelikle Futbol Direktörümüz Fuat Çapa'ya güzel sözleri için teşekkür ediyorum. Buraya geldiğimiz ilk andan itibaren son derece sıcak ve samimi bir şekilde karşılandık. Samsunspor gibi köklü bir kulübün parçası olmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyorum.

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        Kariyerim boyunca yaklaşık 10 farklı ülkede çalışma fırsatı buldum. Farklı liglerde, farklı futbol kültürlerinde ve zorlu süreçlerde önemli deneyimler kazandım. Görev yaptığım her kulüpte hedeflerimize ulaşmak için büyük bir özveriyle çalıştık.

        Türkiye'yi, Türk insanını ve Türk futbolunu seviyorum. Bu ülkenin futbola olan tutkusu benim için her zaman çok özel olmuştur. Samsunspor'dan teklif aldığımda hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Burada önemli bir potansiyel ve birlikte başarabileceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum.

        Göreve başlamadan önce takımımızı detaylı şekilde analiz ettim. Kadromuzda önemli bir kalite, yetenek ve gelişim potansiyeli bulunduğunu gördüm. Daha önce Dinamo Zagreb ve Lech Poznań'da genç oyuncularla çalışma ve onların gelişimine katkı sağlama fırsatım oldu. Genç futbolcularla çalışmayı, onların potansiyellerini ortaya çıkarmayı ve takıma kazandırmayı seviyorum.

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        Önümüzde önemli bir süreç var. Bu sürecin sorumluluğunun farkındayım ve bu mücadeleye hazırım."

        "HEDEFLERİMİZE HEP BİRLİKTE ULAŞABİLİRİZ"

        Samsunspor'un hedeflerine ulaşmasında birlik, beraberlik ve ortak çalışma anlayışının önemine dikkat çeken teknik direktör Nenad Bjelica, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sezon sonuna kadar ulaşmak istediğimiz belirli hedeflerimiz bulunuyor. Bu hedeflere ulaşabilmek için kulübümüzdeki herkesin aynı doğrultuda hareket etmesi ve ortak bir anlayışla çalışması gerekiyor.

        Öncelikli amacımız oyuncularımıza özgüven kazandırmak, bireysel gelişimlerine katkı sağlamak ve takımımızın sahadaki performansını her geçen gün daha ileriye taşımak. Bunun için disiplinli, kararlı ve yoğun bir çalışma sürecine ihtiyacımız var.

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        Futbolda başarı yalnızca teknik ekip ve oyuncularla elde edilmez. Yönetimimizin, çalışanlarımızın ve özellikle taraftarlarımızın desteği bu süreçte çok önemli. Samsunspor taraftarının takımına olan bağlılığını ve tutkusunu biliyorum. Onların desteğiyle hedeflerimize hep birlikte ulaşabileceğimize inanıyorum.

        Başta Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım olmak üzere Futbol Direktörümüz Fuat Çapa'ya ve kulübümüzdeki herkese bana duydukları güven için teşekkür ediyorum. Teknik ekibimle birlikte Samsunspor'un başarısı için tüm bilgi birikimimizi, tecrübemizi ve enerjimizi ortaya koyacağız."

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