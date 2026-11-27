Sarıyer: 1 - İstanbulspor: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında SMS Grup Sarıyer, sahasında İstanbulspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Giriş: 27 Kasım 2026 - 22:20 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında SMS Grup Sarıyer sahasında İstanbulspor ile karşılaştı. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan karşılaşmada Oğuzhan Gökçen düdük çaldı. Gökçen’in yardımcılıklarını Ramazan Ufuk Avdaş ve Ömer Gözer üstlendi.
Karşılaşmanın 5’inci dakikasında SMS Grup Sarıyer, Emeka Eze’nin penaltıdan bulduğu golle öne geçti: 1-0. İlk yarı Sarıyer’in 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda iki ekip de girdiği pozisyonlardan yararlanamazken, karşılaşma Sarıyer’in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Bu sonuçla birlikte SMS Grup Sarıyer puanını 20’ye yükseltirken, İstanbulspor ise 8 puanda kaldı.
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