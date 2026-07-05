Sarıyer'de Türkiye'nin ilk gece maratonu

Çayırbaşı Stadı önünde saat 22.00'de verilen startla başlayan maratonda, 32 ülkeden 370 sporcu Sarıyer sokakları ve İstanbul Boğazı kıyısında ter döktü. Türkiye'de ilk kez gece düzenlenen organizasyon; 42 kilometrede 4 kişilik takım, yarı maratonda 2 kişilik takım ve 10 kilometre olmak üzere üç ayrı etaptan oluştu.

Gece boyunca devam eden yarışta sporcular derece elde edebilmek için mücadele etti. Maratonun tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.