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        Sarıyer'de Türkiye'nin ilk gece maratonu

        İstanbul Sarıyer'de, Türkiye'nin ilk gece maratonu, 32 ülkeden 370 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sarıyer sokakları ve İstanbul Boğazı kıyısında koşulan maraton, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 06:35 Güncelleme:
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        Sarıyer'de Türkiye'nin ilk gece maratonu
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        Çayırbaşı Stadı önünde saat 22.00'de verilen startla başlayan maratonda, 32 ülkeden 370 sporcu Sarıyer sokakları ve İstanbul Boğazı kıyısında ter döktü. Türkiye'de ilk kez gece düzenlenen organizasyon; 42 kilometrede 4 kişilik takım, yarı maratonda 2 kişilik takım ve 10 kilometre olmak üzere üç ayrı etaptan oluştu.

        Gece boyunca devam eden yarışta sporcular derece elde edebilmek için mücadele etti. Maratonun tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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