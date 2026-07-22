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        Haberler Spor Futbol Sarıyer Kola, Antalyaspor’un resmi içecek sponsoru oldu

        Sarıyer Kola, Antalyaspor’un resmi içecek sponsoru oldu

        Sarıyer Kola, Antalyaspor ile resmi içecek sponsorluğu anlaşmasına vardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 14:49 Güncelleme:
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        Antalyaspor'dan sponsorluk anlaşması!

        Sarıyer Kola, Antalyaspor ile resmi içecek sponsorluğu anlaşmasına imza attı.

        Türkiye’nin %100 yerli sermayeli içecek üreticilerinden Oğuz Gıda’nın markası Sarıyer Kola, iş birliği kapsamında Antalyaspor’un kırmızı-beyaz renklerinden ve marka kimliğinden ilham alınarak hazırlanan özel koleksiyon ürünlerini satışa sunacak. Antalyaspor logolu bu ürünlerin satışından elde edilen gelirin belirli bir bölümü kulübe aktarılacak.

        Sarıyer Kola, bu iş birliğiyle Türk sporuna ve futbol kültürüne verdiği desteği sürdürmeyi amaçlıyor.

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