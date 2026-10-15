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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

        Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

        Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesinde hakem Cihan Aydın görev alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 13:01 Güncelleme:
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        İşte Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi!

        Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın, 17 Ekim Cumartesi, 18 Ekim Pazar ve 19 Ekim Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak.

        Söz konusu maçlarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden duyuruldu.

        Trabzonspor - Beşiktaş maçını hakem Cihan Aydın yönetecek.

        Süper Lig'de 8. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

        Yarın

        20.00 Çorum FK - Çaykur Rizespor: Davut Dakul Çelik

        17 Ekim Cumartesi

        13.30 Erzurumspor FK - Eyüpspor: Erdem Mertoğlu

        16.00 Gençlerbirliği - Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses

        16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Konyaspor: Ozan Ergün

        19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay

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        18 Ekim Pazar

        13.30 Kasımpaşa - Samsunspor: Fatih Tokail

        16.00 Kocaelispor - Göztepe: Alper Akarsu

        19.00 İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK: Alpaslan Şen

        19 Ekim Pazartesi

        20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Cihan Aydın

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        #süper lig
        #hakem
        #futbol
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