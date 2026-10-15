Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!
Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesinde hakem Cihan Aydın görev alacak
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın, 17 Ekim Cumartesi, 18 Ekim Pazar ve 19 Ekim Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak.
Söz konusu maçlarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden duyuruldu.
Trabzonspor - Beşiktaş maçını hakem Cihan Aydın yönetecek.
Süper Lig'de 8. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
Yarın
20.00 Çorum FK - Çaykur Rizespor: Davut Dakul Çelik
17 Ekim Cumartesi
13.30 Erzurumspor FK - Eyüpspor: Erdem Mertoğlu
16.00 Gençlerbirliği - Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses
16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Konyaspor: Ozan Ergün
19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay
18 Ekim Pazar
13.30 Kasımpaşa - Samsunspor: Fatih Tokail
16.00 Kocaelispor - Göztepe: Alper Akarsu
19.00 İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK: Alpaslan Şen
19 Ekim Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Cihan Aydın