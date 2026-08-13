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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Tiago Djalo'dan Dusan Vlahovic sözleri: Ona kocaman sarılacağım!

        Tiago Djalo'dan Dusan Vlahovic sözleri: Ona kocaman sarılacağım!

        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk ettiği Çekya ekibi Hradec Kralove'yi eleyerek play-off turuna yükselen Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Tiago Djalo, yeni transfer Dusan Vlahovic'in takıma katkı sağlayacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 23:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Vlahovic'e kocaman sarılacağım!"

        Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda oynanan rövanş maçını da 1-0 kazanarak play-off turuna yükseldi. Karşılaşmanın ardından Portekizli futbolcu Djalo, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Galibiyetten dolayı mutluluğunu paylaşan 26 yaşındaki defans oyuncusu, "Daha fazla gol atabilirdik. Bu anlarda biraz daha sakin olmamız gerekiyor ama bugün özelinde çok fazla pozitif şey var. Takımımız çok iyi oynadı. Topu daha fazla kontrol edebiliriz ama bu da zamanla gelişecek olan bir şey. Fiziksel olarak da iyiyim. Doktorumuz iyi olduğumu söyledi. Ben de kendimi iyi hissediyorum. Gün be gün ben de daha iyi olacağım." ifadelerini kullandı.

        Djalo, Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic ile ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

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        "Kendisi hakkında çok şey söyleyebilirim ama kısacası çok sevdiğim bir oyuncu. Çok profesyonel bir oyuncu. Kendisiyle daha önce oynadığımızda iyi ilişkimiz oldu. Bize çok yardımcı olacaktır. Maçtan önce de konuştuğumuzda burada olacağını söylemişti. Henüz kendisini göremedim ama gördüğümde kendisine kocaman bir sarılacağım. Benim sevdiğim şekilde oynuyor. Benim sevdiğim şekilde performans gösteriyor. O da kendini geliştiriyor. Sizler de kendisini mutlaka seveceksiniz."

        Siyah-beyazlı takımın bu sezon oynadığı 4 maçta gol yemediğini hatırlatan Djalo, "Gol yememek çok güzel bir duygu. Ben daha önce oynadığım birçok kulüpte de bu gol yememe konusu üzerine çok fazla düşünürdüm. Gol yememeyi hep isterdik. Bu gol yememe konusunun daha fazla olmasını istiyoruz. Topsuz olarak iyi oynuyoruz, bu şekilde devam etmek istiyoruz. Gol yemediğiniz müddetçe de galibiyete daha yakın oluyorsunuz. Ön alanda da kaliteli oyuncularımız var, fark oluşturacak oyuncularımız var. Gol yemediğimiz müddetçe daha da gelişeceğiz, daha fazla gol atacağız ve gol yememeye devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Savunma tandemindeki partneri Emirhan Topçu'nun performansına ilişkin soruyu yanıtlayan Tiago Djalo, "Benimle oynadığı için mi bilmiyorum ama kendisi gelişim gösteriyor. Ben de kendimi onunla oynadığım zamanlarda geliştirdiğimi düşünüyorum. Bu anlamda iletişim çok önemli. Neleri daha iyi yapabileceğimiz hakkında genel olarak her zaman konuşuyoruz. Böyle olduğu zaman, bu iletişim olduğu zaman daha iyi oynamak, takıma yardım etmek daha da kolay oluyor." yanıtını verdi.

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