Trabzonspor'da CSKA Sofya maçı öncesi 8 eksik!
Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda CSKA Sofya ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Bulgaristan deplasmanına 20 futbolcuyla giden bordo-mavililerde, 8 oyuncu tedavileri nedeniyle kafilede yer almadı.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 4. haftasında deplasmanda Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya ile karşı karşıya gelecek. TSİ 23.00'te başlayacak mücadele öncesinde bordo-mavili kafile, Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçakla saat 13.30'da Trabzon'dan Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya hareket etti. 20 futbolcunun yer aldığı kafilede Stefan Savic, Franculino Dju, Ernest Muçi, Aral Şimşir, Tim Jabol-Folcarelli, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovski ve Okay Yokuşlu, tedavileri devam ettiği için kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Bordo-mavili takımın CSKA Sofya maçı kamp kadrosunda Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Sidny Lopes Cabral, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Fabinho, Melih Kabasakal, Batista Mendy, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Mohamed Salah, Noah Saviolo, Paul Onuachu, Oğuzhan Ertem, Yiğithan Çubukcu ve Mustafa Kuzey Akçay yer aldı.