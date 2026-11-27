Trabzonspor'da Göztepe mesaisi başladı!
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Giriş: 27 Kasım 2026 - 20:26 Güncelleme:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, bordo-mavili takımın UEFA Konferans Ligi dördüncü haftasında CSKA Sofya ile yaptığı maçta forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından salonda kuvvet çalışması yaptı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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