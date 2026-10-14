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        Trabzonspor kafilesi Finlandiya'da!

        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında yarın KuPS Kuopio ile deplasmanda yapacağı maç için Finlandiya'nın Tampere kentine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 18:10 Güncelleme:
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        Trabzonspor kafilesi Finlandiya'da!

        Bordo-mavililer, Trabzon'dan kalkan özel uçakla yaklaşık 3,5 saatlik yolculuğun ardından Tampere'ye ulaştı.

        Takımı havalimanından çıkışında az sayıda bordo-mavili taraftar karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Thomas Reis ve oyuncularla fotoğraf çektirdi.

        Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği yetkililerinin Türk bayraklarıyla karşıladığı bordo-mavili kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

        Öte yandan havalimanında pasaport işlemlerinin gecikmesi nedeniyle teknik direktör Thomas Reis'in basın toplantısı ve takım antrenmanı 1 saat ertelendi.

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        #trabzonspor
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