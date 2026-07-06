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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Trabzonspor'un yeni transferi Noah Saviola: Trabzonspor bana güven verdi

        Trabzonspor'un yeni transferi Noah Saviola: Trabzonspor bana güven verdi

        Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi ardından yeni transferlerinden bir ismi daha Trabzon'a getirdi. Bordo-mavililerin bonservis bedeliyle kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri olan Portekizli kanat oyuncusu Noah Saviola, yeni sezon hazırlıkları öncesinde Trabzon'a geldi. Trabzonspor'a transfer olma sürecini anlatan Portekizli oyuncu, "Kulüple yaptığımız görüşmelerde bana verdikleri en büyük şey özgüvendi. Genç bir oyuncuyum ve Trabzonspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 00:30 Güncelleme:
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        "Trabzonspor bana güven verdi"

        22 yaşındaki Portekizli oyuncu Noah Saviola, Bordo-mavililerin bonservis bedeliyle kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri olarak kente ayak bastı.

        Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Trabzonspor'un Portekiz ekibi Vitoria SC'den transfer ettiği Noah Saviola, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başlayacak yeni sezon kampı öncesinde Trabzon'a geldi.

        Bordo-mavili taraftarlar tarafından havalimanında çiçeklerle karşılanan genç futbolcu, gördüğü ilgiden dolayı büyük mutluluk yaşadı.

        "TRABZONSPOR BANA GÜVEN VERDİ"

        Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Saviola, transfer sürecinde kendisini en çok etkileyen unsurun kulübün duyduğu güven olduğunu belirterek, "Kulüple yaptığımız görüşmelerde bana verdikleri en büyük şey özgüvendi. Genç bir oyuncuyum ve Trabzonspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Bir an önce çalışmalara başlayıp takımıma katkı sağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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        "REKOR TRANSFER OLMAN BANA SORUMLULUK YÜKLÜYOR"

        Kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedellerinden biriyle transfer edilmesine de değinen 22 yaşındaki oyuncu, "Böyle bir transferin parçası olmaktan mutluyum. Bu bana güven verdiği gibi sorumluluk da yüklüyor. Sahada göstereceğim performansla bu güveni boşa çıkarmamak ve bunu hak ettiğimi göstermek istiyorum" diye konuştu.

        "ÇALIM ATMAYI SEVİYORUM, DENEMEKTEN KORKMAM"

        Oyun tarzına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saviola, "Hocamızın söylediği gibi bire birde etkili olmayı ve çalım atmayı seven bir oyuncuyum. Denemekten hiçbir zaman korkmam. Bunu sahada herkes görecek. Aynı zamanda öğrenmeye aç bir futbolcuyum. Takımda bana katkı sağlayacak tecrübeli isimler var. Genç oyuncular için bu büyük bir avantaj" dedi.

        "HEDEFİM TARİHE GEÇMEK VE ÇOK GOL ATMAK"

        Trabzonspor'u tercih etme nedenini de açıklayan Portekizli oyuncu, "Buraya gelme amacım takımıma en iyi şekilde yardımcı olmak, gelişmek ve Trabzonspor tarihinde iz bırakmak. Elbette çok gol atmak istiyorum. Sağ ya da sol kanatta oynamam benim için fark etmiyor. Tek hedefim takımımın kazanmasına katkı sağlamak" şeklinde konuştu.

        Transferin maliyeti Trabzonspor, Noah Jose Saviola'nın bonservisi için Vitoria Kulübü'ne 8 milyon 500 bin Euro'yu 4 taksit halinde ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 3 milyon Euro'ya kadar şarta bağlı bonus maddesi bulunuyor.

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