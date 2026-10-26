Kürşad Zorlu açıkladı: Türk futbolunda yeni kural!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Liderler Zirvesi öncesinde parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Zorlu, Türk futbolu için yeni bir gelişmeyi resmen açıkladı.

YABANCI KURALINDA YENİ DÖNEM

Zirveyle birlikte Türk devletlerinde futbolcuların karşılıklı olarak yabancı değil, yerli statüsünde sayılmasının planlandığını söyleyen Zorlu, bu uygulamanın, Türk dünyasında bir futbol ekosistemi oluşturacağını, aynı zamanda iki yılda bir Türk Devletleri Futbol Kupası düzenlenmesinin planlandığını bildirdi.

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Zorlu'nun konuya dair açıklaması şöyle:

"Futbol federasyonlarımız geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde bir zirve gerçekleştirdi. Bu zirveyle birlikte Türk devletlerimizde futbolcularımız karşılıklı olarak artık yabancı değil, yerli statüsünde sayılacaklar. Türk dünyasında bir futbol ekosistemi oluşturacaklar. Büyük yeteneklerimizi karşılıklı olarak ülkelerimize kazandıracağız.