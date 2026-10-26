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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Yüksel Yıldırım: Devre arasında gerekli transferleri yapacağız

        Yüksel Yıldırım: Devre arasında gerekli transferleri yapacağız

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, devre arasında takımın ihtiyaç duyduğu bölgelere transfer yapacaklarını belirterek, "Devre arasında gerekli transferleri yapacağız. Şu an transfer gereken bölgeler için çalışıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 16:33 Güncelleme:
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        "Devre arasında gerekli transferleri yapacağız"

        Süper Lig'de geride kalan 9 haftanın 7'sinde sahadan mağlup ayrılan Samsunspor'da, devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı.

        Ligde istediği sonuçları alamayan kırmızı-beyazlı ekipte, takımın eksiklerinin giderilmesi ve kadronun güçlendirilmesi amacıyla transfer planlaması yapılıyor.

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, devre arası transfer döneminde takımın ihtiyaç duyduğu bölgelere takviye yapacaklarını açıkladı. Çalışmaların sürdüğünü belirten Yıldırım, “Devre arasında gerekli transferleri yapacağız. Şu an transfer gereken bölgeler için çalışıyoruz” diye konuştu.

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        #Samsunspor
        #Yüksel Yıldırım
        #süper lig
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