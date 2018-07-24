Sports Boys Warnes - Real Potosi maçı ne zaman?

Sports Boys Warnes ve Real Potosi, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü Bolivya Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:00. 3 puanlı Sports Boys Warnes 1. sırada bulunuyor, Real Potosi 1 puana sahip ve 7. sırada. Sports Boys Warnes son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Real Potosi, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 575 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sports Boys Warnes kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Real Potosi sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Sports Boys Warnes önceki hafta Real Potosi mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Real Potosi, Sports Boys Warnes karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

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