Spotify 2019 özeti, dünyaca popüler müzik dinleme platformu spotify tarafından yayınlandı. Milyonlarca aboneye sahip olan Spotify kullanıcıların bir yıl boyunca en çok dinlediği sanatçıları ve şarkıları hazırlayarak özetini kullanıcıya sundu. Peki, Spotify özetin nasıl bakılır?

SPOTIFY 2019 ÖZETİN NEDİR, NASIL BAKILIR?

Spotify bu sene, sadece Kişisel “Özet” deneyimini hatırlatmakla kalmıyor, aynı zamanda “On Yıllık Özetim” opsiyonu ile kullanıcıların on yıla uzanan dinleme verilerini de gösteriyor. Böylece kullanıcılar, 2019 ve on yıl boyunca en çok dinledikleri ve keşfettikleri şarkı, albüm, sanatçı ve podcast yayınlarına erişebilecek. 2019 yılında en çok dinlediğiniz favori sanatçı kimdi? Yılın her mevsiminde en çok dinlediğiniz şarkı neydi? Spotify Kişisel “Özeti” için daha fazla bilgiye ulaşmak ve kendi özetinizi görmek için Spotify’ın blog sayfası For the Record ‘daki paylaşıma bakabilirsiniz.

SPOTIFY ÖZETİNE BAKMAK İÇİN TIKLA

Sonrasında ise kişiselleştirilmiş çalma listesi üzerinden favori sanatçı ve albümlerinizi yeniden keşfedebilir ya da bu sene Spotify’da en çok dinlenen şarkılara buradan, 10 yıllık verilere ise buradan göz atabilirsiniz! Unutmayın, Kişisel 2019 “Özeti” (Wrapped) paylaşım kartınız ile sonuçlarınızı Instagram, Twitter, Snapchat ve Facebook üzerinden kolayca paylaşabilirsiniz.''

SPOTİFY WRAPPED NEDİR?

Spotify bu sene, sadece Kişisel ‘Özet’ deneyimini hatırlatmakla kalmıyor, aynı zamanda ‘On Yıllık Özetim’ opsiyonu ile kullanıcıların on yıla uzanan dinleme verilerini de gösteriyor. Böylece kullanıcılar, 2019 ve on yıl boyunca en çok dinledikleri ve keşfettikleri şarkı, albüm, sanatçı ve podcast yayınlarına erişebilecek.