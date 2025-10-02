Habertürk
        Spotify Türkiye ücretlerine zam geldi! Zamlı Spotify abonelik ücretleri ne kadara yükseldi? Zamlı bireysel, öğrenci, aile paketi ne kadar oldu?

        Spotify Türkiye ücretlerine zam geldi! Zamlı Spotify abonelik ücretleri ne kadara yükseldi?

        Müzik dinleme uygulaması olarak küresel çapta hizmet veren Spotify, Türkiye abonelik fiyatlarına zam yaptı. Böylece bireysel abonelik 59,99 TL'den, 99 TL'ye yükseldi. İşte, zamlı Spotify abonelik ücretleri...

        Giriş: 02.10.2025 - 10:05 Güncelleme: 02.10.2025 - 10:05
        1

        Spotify, Türkiye abonelik ücretlerine zam yaptığını duyurdu. Buna göre; abonelik ücretleri yüzde 65-69 arasında değişirken, en uygun fiyatlı olan öğrenci paketi de 32,99 TL'den, 55 TL'ye çıktı. İşte, zamlı Spotify Türkiye abonelik ücretleri...

        2

        SPOTIFY TÜRKİYE'DEN DEV ZAM!

        Spotify, Türkiye abonelik ücretlerine yüzde 65 ile 69 arasında değişen bir oranda zam uyguladı ve tüm abonelik ücretleri güncellendi.

        3

        ZAMLI SPOTIFY ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

        Bireysel abonelik 59,99 TL'den 99 TL'ye,

        Premimum aile paketi 99,99 TL'den 165 TL'ye,

        Premium Duo paketi 79,99 TL'den, 135 TL'ye,

        Premium öğrenci paketi 32,99 TL'den 55 TL'ye yükseldi.

