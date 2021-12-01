Spotify Wrapped 2021 nasıl bakılır? Spotify 2021 özeti nereden bakılır? Spotify en çok dinlediğim şarkılar lis

Spotify Wrapped nasıl bakılır? 0:00 / 0:00

Spotify 2021 Özetin nedir, nasıl bakılır? soruları Spotify kullanıcıları tarafından merakla araştırılıyor. Spotify 2021 özeti çıktı. Milyonlarca kullanıcıya sahip olan müzik dinleme platformu spotify kullanıcıların bütün bir yıl boyunca dinlediği müziklerin özetini yayınladı. İşte Spotify 2021 Özetin'e dair detaylar...

"SPOTIFY 2020 ÖZETİN" NASIL BAKILIR?

Spotify 2021 Özetin adlı deneyimi kullanıcılarına sundu. 2021 yılına dair dinleme verilerini gösteriyor. Böylece kullanıcılar, 2021 yılında en çok dinledikleri ve keşfettikleri şarkı, albüm, sanatçı ve podcast yayınlarına erişebiliyor. 2021 yılında en çok dinlediğiniz favori sanatçı kimdi? Yılın her mevsiminde en çok dinlediğiniz şarkı neydi? Spotify Kişisel “Özeti” için daha fazla bilgiye ulaşmak ve kendi özetinizi görmek için Spotify’ın uygulamasına girmeniz yeterli olacaktır.

SPOTIFY 2020 ÖZETİNE BAKMAK İÇİN TIKLA

Kullanıcılar bu ekrana ise şu adımlar üzerinden ulaşabiliyor;

Pek çok mobil cihazda Spotify uygulaması açıldıktan sonra ekran karşısına çıkan 2021 özeti, görülmemesi durumunda ise "Ara" bölümüne "2021" yazdıktan sonra kolayca bulunabiliyor.

Masaüstünde ise "Gözat" butonuna basıldıktan sonra "2021 Özeti" ekranına ulaşmak mümkün olabilecek.

Sonrasında ise kişiselleştirilmiş çalma listesi üzerinden favori sanatçı ve albümlerinizi yeniden keşfedebilir ya da bu sene Spotify’da en çok dinlenen şarkılara göz atabilirsiniz! Unutmayın, Kişisel 2021 Özeti (Wrapped) paylaşım kartınız ile sonuçlarınızı Instagram, Twitter, Snapchat ve Facebook üzerinden kolayca paylaşabilirsiniz.''

SPOTİFY WRAPPED NEDİR?

Spotify bu sene, sadece Kişisel ‘Özet’ deneyimini hatırlatmakla kalmıyor, aynı zamanda ‘On Yıllık Özetim’ opsiyonu ile kullanıcıların on yıla uzanan dinleme verilerini de gösteriyor. Böylece kullanıcılar, 2019 ve on yıl boyunca en çok dinledikleri ve keşfettikleri şarkı, albüm, sanatçı ve podcast yayınlarına erişebilecek.