St. Pauli - Darmstadt 98 maç önü

Almanya 2. Bundesliga heyecanı devam ediyor. St. Pauli, 10 Ağustos 2018 Cuma günü Darmstadt 98 takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:30. 3 puanlı St. Pauli 5. sırada bulunuyor, Darmstadt 98 3 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi St. Pauli, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Darmstadt 98, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 244 kodlu maçı oynayanlar; St. Pauli galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.00, Darmstadt 98 galibiyet oranı 3.10. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

St. Pauli önceki hafta Duisburg mücadelesinde 2-0 yenildi.

Darmstadt 98 ise Erzgebirge Aue maçında 1-0 kazandı.

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