Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı: Hastaneler hedef alındı!
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki birçok bölgeyi gece boyunca bombaladı, saldırılar sonucu onlarca Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze'deki hastanelerin çevresini de yoğun bombardımana tuttuğu belirtildi
İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki birçok bölgeyi gece boyunca bombalaması sonucu onlarca Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail'in gece boyu Gazze Şeridi'nde bulunan tüm hastanelerin çevresini yoğun bombardımana tuttuğu belirtildi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin orta kesimlerindeki Zevayde bölgesinde Mişmiş Ailesi'nin evine hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçakları, 10 kişinin ölümüne çok sayıda vatandaşın yaralanmasına neden oldu.
İsrail savaş uçakları topçu atışlarının eşliğinde Şatı Mülteci Kampı'na ve Şifa Hastanesi çevresine şiddetli saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
"HİÇ KİMSENİN KUZEYDEN GÜNEYE YA DA GÜNEYDEN KUZEYE GİTMESİNE İZİN VERMİYOR"
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, "İşgalci İsrail üç gündür Gazze Şeridi'nde hiç kimsenin kuzeyden güneye ya da güneyden kuzeye gitmesine izin vermiyor ve ayrıca Mısır tarafından onaylanan yaralıların çıkışı konusunda Mısır, Birleşmiş Milletler (BM) ve Kızılhaç ile iletişim kurmamıza rağmen yaralıların çıkışını engelliyor." dedi.
GAZZE: HASTANELER HEDEFTE
İsrail'in her yıkıcı askeri saldırıya maruz kaldığında Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı "katliam" işlediğini söyleyen Maruf, " Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerin çevresi yoğun İsrail bombardımanına maruz kalıyor. İşgalciler Gazze Şeridi'ndeki hastanelere yönelik tehditlerini uygulamaya başladı." diye konuştu.
Maruf, İsrail'in yaralıları Refah Sınır Kapısına taşıyan ambulansların Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmesini engellediğini Kızılhaç'ın kendilerine bildirdiğini aktardı.
İSRAİL: HASTANE YA DA AMBULANSLARI VURMAK İSTEMİYORUZ
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, dün akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, yoğun abluka ve saldırı altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığını iddia etti.
Hagari, "Bizler Gazze Şeridi'nde hastane veya ambulansları vurmak istemiyoruz." iddiasında bulundu.
İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa, Nasr Çocuk, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastaneleri ile tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerini hedef almış, saldırılarda yüzlerce kişi ölmüş ve yaralanmıştı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Kızılhaç ve birçok uluslararası örgüt hastanelerin hedef alınmasına tepki göstermişti.
GAZZE'DE CAN KAYBI 10 BİNE YAKLAŞTI
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.
İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.
*Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.