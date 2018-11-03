St Truiden - Zulte Waregem karşılaşma önü

Belçika 1.Lig A heyecanı devam ediyor. St Truiden, 04 Kasım 2018 Pazar günü Zulte Waregem takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:00. 18 puanlı St Truiden 7. sırada bulunuyor, Zulte Waregem 9 puana sahip ve 15. sırada. St Truiden son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Zulte Waregem, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 576 kodlu maçı oynayanlar; St Truiden galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, Zulte Waregem galibiyet oranı 3.10. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

St Truiden son hafta oynanan Club Brugge maçında 0-1 yenildi.

Zulte Waregem, Lokeren karşılaşmaında 0-2 kazandı.

St Truiden, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, yaşadı ve 9 gol atıp 4 gol yedi.

Zulte Waregem, dış sahada 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Zulte Waregem 6 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.

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