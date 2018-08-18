Stabaek - Molde maçı rakamları

Norveç Eliteserien maçında Stabaek ile Molde, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. 15 puanlı Stabaek 14. sırada bulunuyor, Molde 33 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Stabaek, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Molde, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 584 kodlu maçı oynayanlar; Stabaek galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 3.30, Molde galibiyet oranı 1.80. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Stabaek önceki hafta Viking mücadelesinde 2-0 yenildi.

Molde, Sparta Sarpsborg karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Stabaek, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 10 gol yedi.

Molde, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Molde 10 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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