Emeklilik hesaplaması yaparken kafa karıştıran en önemli konulardan biri staj sürelerisidir. Staja başlayan öğrenciler işyerinde başlarına gelebilecek her türlü kaza nedeniyle sağlık sigortası kapsamına alınır ancak hiç prim ödemesi yapılmaz. Bu işlem yapılabilmesi için staja başlanırken bir sigorta numarası verilir. Verilen sigorta numarası tüm çalışma hayatı boyunca kullanılır. Peki staj süreleri emekliliğe etki eder mi? Yazımızda SGK'nın yaptığı son açıklamayı da bulabilirsiniz...

STAJ SÜRELERİ EMEKLİLİĞİ ETKİLER Mİ?

Sigorta başlangıcının hangi tarihte olduğu ne zaman emekli olacağınızı ve ne kadar emekli maaşı alacağınızı etkiler. Bu nedenle en hassas konular arasında yer alan sigorta başlangıç tarihini detaylı olarak inceledik; Çalışma hayatından önce staj yapanların sigorta başlangıç tarihi de staja başlanılan tarih olarak görünüyor. Ancak hiç prim ödemesi yapılmadığı için emeklilik hesabı prim ödemesi yapılan aylarda başlıyor. Örnek vermek gerekirse diyelim ki staj yaptığınız 2001 yılı işe giriş tarihiniz olarak görünüyor. Sigortalı çalışmaya yani prim ödemeye başladığınız yıl 2003 olarak görünüyor. Emeklilik hesaplamanız 2003 yılı üzerinden hesap edilir.

4A sigortalıları için emekli maaşı hesaplamak için tıklayınız

4B çalışanlarının emekli maaşı ve ikramiye hesaplamak için tıklayınız

4C çalışanlarının emekli maaşı ve ikramiye hesaplamak için tıklayınız

SGK'NIN AÇIKLAMASI

Staj ve öğrencilik sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin çıkan haberlere SGK'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

"Staj ve öğrencilik sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanması dahil sosyal güvenlik hakları ancak kanunla düzenlenebilecek haklardır."

SİGORTA BAŞLANGICI HANGİ YILLARDA EMEKLİ MAAŞINI ETKİLER?

Değişen yönetmelikler ve yeni düzenlemeler nedeniyle SGK, 2000 öncesi, 2000-2008/10 arası, 20008/10 sonrası yıllarına bakarak hesaplama yapar. Bağ-Kur’lular için de 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç ayrı dönem önemlidir. Bağ-Kur’luların aylıkları hesaplanırken, 2000 öncesi kısmi aylığı ayrı, 2000-2008/Ekim arası kısmi aylığı ayrı ve 2008/Ekim sonrası kısmi aylığı ayrı hesaplanıyor. Daha sonra da bunların toplamı, Bağ-Kur sigortalısına bugün bağlanacak aylığı belirliyor.