Starmer, Sunak döneminden kalan 40 milyon sterlinlik helikopter sözleşmesini feshedecek

Muhafazakar Parti lideri, eski başbakan Rishi Sunak tarafından yoğun bir şekilde kullanılan 40 milyon sterlinlik VIP helikopter sözleşmesi, İşçi Partisi lideri ve yeni Başbakan Keir Starmer'in talimatıyla iptal edilecek.

Eski Başbakan Sunak görevdeyken, trenle seyahatin neredeyse aynı hızda olacağı durumlarda bile Southampton, Dover, West Midlands ve Essex'teki etkinliklere gitmek için hükümet tarafından finanse edilen helikopterleri kullanmıştı.