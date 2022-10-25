Steam Cadılar Bayramı indirimi ne zaman?

STEAM CADILAR BAYRAMI İNDİRİMİ OYUNLARI NELER?

Steam Cadılar Bayramı indirimi oyunları henüz belli olmadı. Ancak her sene olduğu gibi bu sene de listenin büyük çoğunluğunu korku oyunlarının oluşturacağı bekleniyor.