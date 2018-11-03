Steaua Bucuresti - Astra Ploiesti düellosu

Romanya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Steaua Bucuresti, 04 Kasım 2018 Pazar günü Astra Ploiesti takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. 24 puanlı Steaua Bucuresti 3. sırada bulunuyor, Astra Ploiesti 20 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Steaua Bucuresti, son 4 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Astra Ploiesti, son 6 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 582 kodlu maçı oynayanlar; Steaua Bucuresti galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.40, Astra Ploiesti galibiyet oranı 5.10.

Steaua Bucuresti son hafta oynanan Astra Ploiesti maçında 1-0 kazandı.

Astra Ploiesti ise Steaua Bucuresti maçında 1-0 yenildi.

Steaua Bucuresti, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Steaua Bucuresti, kendi sahasında 15 gol attı, 7 gol yedi.

Astra Ploiesti, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Astra Ploiesti, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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