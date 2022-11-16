Stefan Kuntz: Çok güzel ve önemli bir maçtı

A Milli Futbol Takımı, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan özel maçta İskoçya'yı 2-1 mağlup etti. Millilere galibiyeti getiren golleri 40'ıncı dakikada Ozan Kabak ve 49´uncu dakika Cengiz Ünder kaydetti. İskoçya'nın tek golü ise 62´nci dakikada John McGinn´den geldi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz mücadelenin ardından açıklamalar yaptı ve şunları söyledi:

"Çok güzel ve çok önemli bir maçtı. İlk 60 dakika inanılmaz iyi oynadı çocuklar. Son yarım saatte bazı hatalarımız oldu. Bunları analiz edeceğiz. Üzerinde çalışacağız."

"Portekiz maçındaki eleştirilerin çoğu biraz fazlaydı. Rakibin durumuna göre üçlü savunmanın avantajları var ve teknik adamlar da bundan faydalanmak istiyor."

"En büyük hedefimiz üçlü ve dörtlü savunmayı en iyi şekilde oynayabilmek."