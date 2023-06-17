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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kutnz, Letonya galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte Kuntz'un sözleri... Kuntz, "Kazandığımız için mutluyuz ama üçüncü kez Letonya'da böyle bir maç yaşamamıza gerek yok. İki maç bana yetti." şeklinde konuştu.

Stefan Kuntz, "İkinci golümüzü verebilirlerdi. Orada golü bulsak oyun biraz daha sakinleyecekti. Letonya'nın nasıl oynayacağını biliyorduk, buna çalıştık ama yine de pozisyon bulabiliyorlar. İlk devre bazı oyuncularımız tam istediğimiz gibi değildi. Bunu görüştük ve ikinci devre biraz daha dinç hale geldi." şeklinde konuştu. "TAKIM İÇİ DENGEYİ BULMAK ZORDU" A Milli Takım Teknik Direktörü, "Bazı oyuncularımız 2 haftadır dinleniyor, bazıları daha pazar günü maça çıktı. O yüzden takım içi dengeyi bulmak biraz zordu bu maç için. Sonuna kadar savaştık, bırakmadık ve galibiyeti elde ettik." dedi. Kuntz, "Galler maçının analizlerini yaptık ve bugün önemli oyuncuları kırmızı kart gördü. Samsun'a gidiyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Bana çok güzel bir atmosfer olduğu anlatıldı. Şimdi asıl önemli olan takıma koşulsuz bir şekilde destek olunması. Bu konuda istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.

"MUHTEMELEN İLAÇ KULLANMAM GEREKEBİLİR" Mücadelenin zorluk seviyesini de değerlendiren çalıştırıcı, "Maçın bu kadar zorlu geçmesine çok da şaşırmadım. Son geldiğimizde de böyle bir maç olmuştu. Kesinlikle Letonya çok arzulu oynadı, bir daha geldiğimde böyle bir maç olursa muhtemelen ilaç kullanmam gerekebilir." dedi. Kuntz, "Gol yediğimizde benim üzülme şeklim ile Türk taraftarlarının üzülme şekli aynıydı, bir fark yoktu. Şu da vardı; sonuna kadar zorlayacağımızı biliyorduk. Buraya son geldiğimizde olduğu gibi son ana kadar umutluydum." şeklinde konuştu. "KALİTEMİZİ SAHAYA YANSITAMADIK" 60 yaşındaki çalıştırıcı, "3. golü izlediğinizde Barış'ın sağ kanattan topu getirmesi ve İrfan'ın inanıp orada bulunması her millete nasip olacak bir durum değil. Türk milletinin gururlu olması gerektiğini düşünüyorum." dedi. Kuntz sözlerini, "Çok daha ofansif şekilde diziliş kararı almıştık ama burada kalitemizi temiz bir şekilde sahaya yansıtamadık. Uzun sezon sonrasında bu maçları oynuyoruz, ikinci golümüzü verebilirlerdi ve oyun bize dönebilirdi. Takımımla bu maçtan böyle bir skorla çıktıkları için gurur duyuyorum." şeklinde sürdürdü. Kuntz, "Eğer uzun bir süre Letonya'ya uğramazsak memnun kalırım. Fizikli, istekli bir takım. 1.97 gibi bir boyu hiçbir zaman öğrenemezsiniz. Eğer kalitenizi sahaya yansıtamazsanız, rakip sizi zor duruma sokabiliyor." dedi.

İRFAN CAN'A VE TAKIMA DESTEK ÇAĞRISI İrfan Can ve takımın genel performansı hakkında konuşan Kuntz, "İrfan Can'ı kadroya kattığım için bana hakaret eden kişiler oldu. İrfan gibi bir oyuncuya karşı bu çok büyük bir haksızlık. O çok iyi bir oyuncu. Birçok ülke böyle bir milli takıma sahip olmayı hayal ediyordur. Taraftarlarımız, tüm takımı desteklesinler ve gurur duysunlar. Birçok ülke Türkiye gibi son ana kadar pes etmeyen, azimli bir Milli Takım olmayı hayal ediyordur. Kesintisiz desteklenmesi gerekiyor. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Herkesin desteklenmesi gerekiyor." diyerek sözlerini sonlandırdı.