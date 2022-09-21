A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki 5'inci maçında yarın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Lüksemburg'u konuk edecek. Millilerde, teknik direktör Stefan Kuntz, karşılaşma öncesinde Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlük görevinde 1 yılı geride bıraktığını belirten Kuntz, sözlerine "Ben öncelikle ilk yıl için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Öte yandan en iyi Alman-Türk olma yolunda da ilerlediğimi düşünüyorum" şeklinde başladı. Kadroya çağrılmayan Salih Uçan'ın yanı sıra kadroya sonradan dahil edilen İsmail Yüksek ile Tolga Ciğerci ile ilgili açıklamalarda bulunan Kuntz, "Öncelikle bu ligi bir kitap olarak görürsek, ilk 4 maç kitabın 1'inci bölümüydü. Mayıs-Haziran döneminde açıkladığımız kadroyu korumak istedik. Olabildiğince farklı oyuncuyu bir araya toplamak bence mantıklı bir şey değil. Amacımız, sahada otomatikleşmeyi sağlamak. 2'ncisi de takım ruhu. Şu anda kendini bulmuş, ilk 4 maçta birlikte rahat hareket eden bir oyuncu grubuna sahip olduk. Sebep bu. Sakatlıklar olmasaydı kadroyu hiç değiştirmeyecektik. Tabii bazı sakatlıklar yaşandı. Yardımcılarım ve ben, Süper Lig'deki maçların büyük bölümünü izledik. İzlediğimiz oyuncuların teknik direktörleriyle de görüştük. Bizlerin fikirleri vardı ama meslektaşlarımızla görüşüp aynı doğrultuda olup olmadığımızı öğrenmek istedim. Bu kararlar bir kulübe ya da oyuncuya karşı verilmiyor. Tolga bizi biliyor, kendisi uzun boylu ve savunma yönü kuvvetli bir oyuncu. Faroe Adaları'nda bulunan oyuncular da uzun boylu olduğu için bu duruma reaksiyon göstermemize en iyi şekilde cevap verecek bir oyuncu. İsmail Yüksek ise genç oyuncular arasında potansiyelini gösteren bir oyuncu oldu. Dorukhan ve Salih olmadığı için fiziğini ön plana koyan oyuncular kim olabilir diye düşündüğümüzde en iyi isimlerin bunlar olabileceğini düşündük" diye konuştu.

"ŞU ANDA BENİM İÇİN 1'İNCİ ÖNCELİK, ULUSLAR LİGİ'Nİ EN MÜKEMMEL ŞEKİLDE BİTİRMEK" A Milli Futbol Takımı'nın başında geride bıraktığı 1 yılı, Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynanacak maçların ardından daha detaylı bir şekilde değerlendirebileceğini belirten tecrübeli teknik adam, "Öncelikle bu 1 yılı değerlendireceğimiz görüşmemizi sonraya bırakmak istiyorum çünkü sizleri davet edip ilk yılımızı değerlendirdiğimiz bir toplantı yapmak istiyoruz. Bu iki maçı da bitirdikten sonra daha gerçekçi rakamlarla karşınıza çıkmak isterim. Şu anda benim için 1'inci öncelik, Uluslar Ligi'ni en mükemmel şekilde bitirmek çünkü burada olurum ya da olmam, bilinmez. EURO 2024 Elemeleri'ne gidemezsek 2'nci şansımızı cebimize koymak isteriz" şeklinde konuştu. Kuntz, Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda yarınki karşılaşmada Orkun'un özel bir görevi olacağını ve Serdar'ı da kullanacağını belirtti.

"AVRUPA'YA TRANSFER OLAN OYUNCULARDA BİRAZ DÜŞÜŞ OLURSA BUNU NORMAL GÖRMEK LAZIM" Türkiye'den Avrupa'ya transfer olan oyuncuların performanslarında yaşanan düşüşün başlangıçta normal olabileceğini belirten Kuntz, "Bu yapılması güç bir mukayese. Yetenekli genç oyuncularımızı hemen bir Avrupa takımının a takımına transfer etmemeliyiz belki. Bir Alman oyuncuyla mukayese edeyim. Benim genç bir oyuncum vardı, kulübünde herkes onu destekliyordu ve sahada her istediğini yapabiliyordu. Savunma özellikleri anlamında idare eder konumdaydı. Takım arkadaşları da 'Belli açıkları var, onun yerine de koşalım' diye hareket ediyorlardı. Bu Mayıs ayının sonunda gerçekleşen bir olay. Ve sonra 25 milyon Euro'ya bir üst seviye kulübe transfer oldu. Bu transfer yapıldıktan sonra futboldan mükemmel bir performans sergilemesi beklenir. Onun arkasından kramponlarını toplayacak bir malzemeci yoktu. Babası, annesi uzakta, abilik yapacak kimse yok. Yani aslında oyuncudaki değişiklikler 6 haftada oldu ama oyuncunun yaşamı siyahtan beyaza oldu. Bu oyuncu Bundesliga içinde transfer oldu. Biz başka bir ülkeye, kültüre transfer olan oyunculardan bahsediyoruz. Biraz düşüş olursa bunu normal görmek lazım. Güçlü olanlar biraz düşüş yaşayabilir ama yeniden ayağa kalkacaktır. Büyük bir bölümü de aşağıda kalacaktır" ifadelerini kullandı. Kuntz, Lüksemburg ve Faroe Adaları karşısında oynanacak olan maçlardaki kaleci tercihiyle ilgili olarak gelen bir soruya ise "İlk maçımı birinci kalecimle, ikinci maçımı da ikinci kalecimle oynayacağım" şeklinde cevap verdi.