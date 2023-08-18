Stellantis'ten batarya hammaddesi yatırımı Stellantis, elektrikli araç bataryasının hammaddesine yönelik ABD'de yeni bir yatırım yaptı. Controlled Thermal Resources'a 100 milyon dolardan fazla yatırım yapacak şirket, böylece doğrudan lityum çıkarma (DLE) sektöründe yeni bir adım atmış oldu

Avrupa merkezli otomobil üreticisi Stellantis, elektrikli araç bataryalarının hammaddesi için yeni bir yatırım açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, Kaliforniya'nın Controlled Thermal Resources'a 100 milyon dolardan fazla yatırım yapacak. Söz konusu yatırım, şirketin doğrudan lityum çıkarma (DLE) sektöründeki en son adımı oldu.

Bünyesinde Chrysler ve Jeep gibi ABD'li markaları bulunduran şirketin yatırımı, yeşil enerji geçişi ve ABD Enflasyon Azaltma Yasası'nın lityum ve diğer malzeme arzının güçlü talep tahminlerinin altında kalabileceğine dair endişeleri artırmasıyla geldi.

DLE teknolojileri kendi içerisinde değişiklik gösterirken, her biri lityumu tuzlu su birikintilerinden mekanik olarak filtrelemeyi ve böylece batarya metalini elde etmeyi hedefliyor.

Bu teknolojinin asıl amacı ise, çevreye zararlı etkisi olan ocak madenlerine veya büyük buharlaştırma havuzlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırmak olarak belirtiliyor.

2030 yılına kadar filosunun yarısının elektrikli olacağını bildiren Stellantis, Controlled Thermal'den alacağı lityum miktarını neredeyse üç katına çıkarmayı kabul ederek, önceki siparişini 2027'den başlayarak en az 10 yıl boyunca yılda 65 bin metrik tona çıkarmıştı.

Controlled Thermal CEO'su Rod Colwell, şirketin önümüzdeki yıldan itibaren elektrik üretecek olan türbinleri döndürmek için tuzlu sulardan buhar çıkardıktan sonra Kaliforniya'nın Salton Denizi'nin altından çıkarılan jeotermal tuzlu sulardan lityumu ayırmak için 1 milyar dolardan fazla harcama yapacağını bildirdi.