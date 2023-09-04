Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi Otomobil Stellantis Türkiye'de üst düzey atamalar - Otomobil Haberleri

        Stellantis Türkiye'de üst düzey atamalar

        Avrupa merkezli otomotiv gruplarından Stellantis'in Türkiye yapılanmasında yeni atamalar gerçekleşti. Yapılan açıklamaya göre, grup bünyesindeki markalardan Peugeot'nun Pazarlama Direktörlüğü görevindeki Gupse Kaplan, Stellantis'in en büyük 6 bölgesinden biri olan Ortadoğu ve Afrika Bölgesi'nin (MEA) Peugeot Marka Bölge Müdürü görevine atanırken, Stellantis Türkiye Planlama Direktörü olarak görev yapan Duygu Kanberoğlu ise Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörü görevine atandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 15:06 Güncelleme: 04.09.2023 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Stellantis Türkiye'de üst düzey atamalar
        ABONE OL
        ABONE OL

        PSA ve FCA birleşiminden doğan Avrupa merkezli otomotiv grubu Stellantis çatısı altında ülkemizde faaliyetlerini sürdüren Stellantis Türkiye’de yeni atamalar gerçekleşti.

        Bu kapsamda Nisan 2020’den bu yana grup markalarından Peugeot Türkiye'nin Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Gupse Kaplan, Eylül 2023 itibarıyla Stellantis’in en büyük 6 bölgesinden biri olan Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nin (MEA) Peugeot Marka Müdürü olarak atandı.

        Gupse Kaplan’ın yerine, Ekim 2022’den günümüze Stellantis Türkiye Planlama Direktörü olarak görev yapan Duygu Kanberoğlu, Eylül 2023 itibarıyla Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörü olarak atandı.

        REKLAM

        Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde tamamladıktan sonra, Fransa Nice Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü’nde yüksek lisansını yapan Gupse Kaplan, 2007-2011 yılları arasında sırasıyla Subaru ve Citroën markalarında çalıştı. Kaplan, 2011-2017 yılları arasında Renault Mais bünyesinde Ticari Araç Ürün Müdürü, Binek Otomobil Ürün Müdürü ve Tedarik Zinciri Yöneticisi olarak görev aldı. Kaplan, 2017'den bu yana Peugeot Türkiye’de görev yapıyor.

        Kadir Has Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra Politecnico di Milano’da İşletme Mühendisliği’nde Yüksek Lisans yapan Duygu Kanberoğlu, Toyota Türkiye’de kariyerine başladı. Pazarlama Direktörlüğü altında İletişim, Pazarlama Ürün ve Stratejik Planlama Bölümlerinde görev alan Kanberoğlu, Ağustos 2020’den bu yana Stellantis Türkiye'de çeşitli görevler üstleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        3 turist ölmüştü! Safari faciasında şoförün ifadesi ortaya çıktı!
        3 turist ölmüştü! Safari faciasında şoförün ifadesi ortaya çıktı!
        Nicolas Pepe için Türkiye iddiası!
        Nicolas Pepe için Türkiye iddiası!
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas!
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Kız meselesi dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı!
        Kız meselesi dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı!
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"