Stenhousemuir - Airdrie Utd. maçı heyecanı

Stenhousemuir ve Airdrie Utd., 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü İskoçya 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. 3 puanlı Stenhousemuir 7. sırada bulunuyor, Airdrie Utd. 3 puana sahip ve 3. sırada. Stenhousemuir son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Airdrie Utd., geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 347 kodlu maçı oynayanlar; Stenhousemuir galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 3.20, Airdrie Utd. galibiyet oranı 2.10. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Stenhousemuir önceki hafta Brechin City mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Airdrie Utd., Queen`s Park karşılaşmaında 3-2 kazandı.

Stenhousemuir, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Stenhousemuir, kendi sahasında 1 gol attı, 0 gol yedi.

Airdrie Utd. ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Airdrie Utd., 3 gol atarken 1 gol yedi.

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