Stenhousemuir - Brechin City karşılaşma önü

İskoçya 1.Lig maçında Stenhousemuir ile Brechin City, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Stenhousemuir, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Brechin City son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'da 332 kodlu maçı oynayanlar; Stenhousemuir galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.20, Brechin City galibiyet oranı 2.30. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.
Stenhousemuir son hafta oynanan Brechin City maçında 1-1 berabere kaldı.
Brechin City, Stenhousemuir karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.
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