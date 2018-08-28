Stoke City - Huddersfield Town karşılaşma önü

İngiltere Lig Kupası 2.Tur heyecanı devam ediyor. Stoke City, 28 Ağustos 2018 Salı günü Huddersfield Town takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. Ev sahibi Stoke City, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Huddersfield Town son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 544. İddaa'da Stoke City kazanır 2.00, berabere biter 3.00, Huddersfield Town kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Stoke City önceki hafta Swansea City mücadelesinde 1-2 kazandı.

Huddersfield Town ise Arsenal karşılaşmasında 0-1 yenildi.

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