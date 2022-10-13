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Strasbourg - TOFAŞ: 94-89 (MAÇ SONUCU)

TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk olduğu Fransa'nın SIG Strasbourg takımına uzatmada 94-89 yenildi. Temsilcimiz böylece A Grubu'ndaki ikini maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Strasbourg - TOFAŞ: 94-89 (MAÇ SONUCU)

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında TOFAŞ, A Grubu'nda Fransa'nın SIG Strasbourg takımına uzatmada 94-89 yenildi.

Strazburg kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 19-13 önde geçen Fransız temsilcisi, soyunma odasına da 36-35 üstünlükle gitti.

TOFAŞ'ın ikinci yarıya daha iyi başladığı ve son çeyreğe 62-54 önde girdiği maçın normal süresi 76-76 sona erdi.

Uzatma bölümünde rakibine 94-89 üstünlük sağlayan ev sahibi ekip, grupta 2'de 2 yaptı. TOFAŞ ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

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