Stres sözcüğü nasıl yazılır? Kelimenin doğru yazımı nasıldır? 'Stres' sözlükteki anlamı nedir? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

STRES NASIL YAZILIR? TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, stres şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "sıtress, sitres" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "stres"tir.

STRES NE DEMEK? SÖZLÜK ANLAMI NE?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı "Ruhsal gerilim" olan stres, İngilizce kökenli bir kelimedir.