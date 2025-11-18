Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Su-57'nin ilk ihracatı gerçekleşti | Dış Haberler

        Su-57'nin ilk ihracatı yapıldı

        Rusya tarafından 5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen Su-57'nin ilk ihracatının yapıldığı aktarılırken, uçağı satın alan ülkeye dair bilgi verilmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 22:38 Güncelleme: 18.11.2025 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Su-57'nin ilk ihracatı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rusya'nın ilk defa 5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen Su-57'nin ihracatını gerçekleştirdiği bildirildi.

        Su-57'nin üreticisi Birleşik Uçak Şirketi (UAC) Genel Müdürü Vadim Badeha, Rus devlet kanalı Pyerviy Kanal'a açıklamalarda bulundu.

        Rusya'nın Su-57 ihracatını gerçekleştirdiğini belirten Badeha, "Yabancı müşterimiz ve ortağımız ilk iki uçağı çoktan aldı. Savaş görevine başladılar ve en iyi niteliklerini gösteriyorlar. Müşterimiz memnun." diye konuştu.

        Badeha, Su-57'yi alan ülkeye dair detay paylaşmazken, Rus basınında çıkan bazı haberlerde söz konusu ülkenin Cezayir olabileceğine dair bilgilere yer verildi.

        Rusya Hava Kuvvetleri için 5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen Su-57, uçuş menzili, hız ve manevra kabiliyeti ön plana çıkıyor.

        Su-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor.

        *Fotoğraf: AP / Pavel Golovkin, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Su-57
        #rusya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Komisyonda İmralı oylaması Cuma günü olacak
        Komisyonda İmralı oylaması Cuma günü olacak
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Kadrolu eşekler emekli olacak
        Kadrolu eşekler emekli olacak
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda