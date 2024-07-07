Su altının görünmez tehlikeleri: Denizanalarının gizemli dünyası hakkında bilmediğiniz 5 şaşırtıcı gerçek!
Görünüşleriyle denizlerin büyüleyici dünyasında masumca süzülen denizanaları, aslında gizemli ve tehlikeli yanlarıyla dikkat çeker. Pek çok kişi için sadece sahil gezilerinde rastlanan bu canlılar, su altının en ilginç ve bilinmeyen sırlarını saklıyor. İşte detaylar!
Denizlerin derinliklerinde, çoğu zaman fark edilmeden süzülen gizemli yaratıklar yaşar. Bu yaratıkların başında ise denizanaları gelir. Çoğunlukla sakin ve zararsız görünen bu canlılar, aslında su altının görünmez tehlikelerinden biridir. İşte detaylar...
1. DİNOZORLARDAN DAHA YAŞLI OLABİLİRLER
Denizanalarının kemikleri yoktur, bu yüzden fosillerine ulaşmak zordur. Bununla birlikte, bilim insanları bu canlıların en az 500 milyon yıldır dünya okyanuslarında yüzdüğüne dair kanıtlara sahiptir
Aslında, denizanası soyunun daha da geriye, muhtemelen 700 milyon yıl öncesine gitmesi muhtemeldir. Bu, ilk dinozorların yaşının yaklaşık üç katıdır. Bilinen en eski denizanası fosillerinden bazıları Utah'ta bulunmuştur ve ABD'nin batısının tamamının Pasifik Okyanusu'nun altında olduğu zamanlara kadar uzanmaktadır.
2. ASLINDA BALIK DEĞİLLER
Bir denizanasına baktığınızda bu oldukça açık görünebilir, ancak onlar aslında balık değildir. Cnidaria filumundan omurgasızlardır ve taksonomik grup olarak o kadar çeşitlidirler ki birçok bilim insanı onları basitçe "jelatinimsi zooplankton" olarak adlandırmaya başlamıştır.
Denizanalarının balıklar gibi pulları, solungaçları veya yüzgeçleri yoktur. Bunun yerine "çanlarını" açıp kapatarak yüzerler.
3. YÜZDE DOKSAN SEKİZ SUDAN OLUŞURLAR
İnsan vücudunun %60'ı sudan oluşurken, denizanalarınınki %98'dir. Kıyıya vurduklarında, sadece birkaç saat sonra yok olabilirler, vücutları derhal buharlaşarak havaya karışır. İlkel bir sinir sistemine, epidermiste bulunan ve "sinir ağı" adı verilen gevşek bir sinir ağına sahiptirler ve beyinleri yoktur. Ayrıca kalpleri de yoktur; jelatinimsi vücutları o kadar incedir ki sadece difüzyon yoluyla oksijen alabilirler.
4. GÖZLERİ OLABİLİR
Basit vücut tasarımlarına rağmen, bazı denizanaları görme yetisine sahiptir. Aslında, birkaç tür için görme yetileri şaşırtıcı derecede karmaşık olabilir.
Örneğin, kutu denizanasının 24 "gözü" vardır ve bunlardan ikisi renkli görme yeteneğine sahiptir. Ayrıca bu hayvanın karmaşık görsel sensörler dizisinin, onu çevresini 360 derece görebilen dünyadaki birkaç canlıdan biri yaptığına inanılıyor.
5. BAZI DENİZANALARI ÖLÜMSÜZ OLABİLİR
En az bir denizanası türü, Turritopsis nutricula, ölümü aldatabiliyor olabilir. Tehdit altında olduğunda bu tür, organizmanın hücrelerinin esasen yeniden yeni hale geldiği bir süreç olan hücresel farklılaşma geçirebilir.
Halk arasında "ölümsüz" denizanası olarak adlandırılan bu denizanası, Karayipler ve Akdeniz'in ılık sularında yaşamaktadır. Eşsiz transdiferansiyasyon yeteneği, tıp alanında kanserli hücrelerin kas, sinir veya deri gibi kanserli olmayan hücrelere nasıl dönüştürülebileceğini anlamaya yardımcı olabileceğinden önemli bir araştırma konusudur.
Kaynak: Treehugger