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HaberlerYaşamŞu an sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Genelge AÇIKLANDI
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Şu an sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? RESMEN AÇIKLANDI! FLAŞ UYARI GELDİ

Geçen hafta başlatılan sokağa çıkma yasağı bu hafta da devam ettirilecek. Şu an sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Gibi soruların vatandaşın gündemine girdi. İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Şu an sokağa çıkma yasağı var mı? İşte o genelge...

Şu an sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Genelge AÇIKLANDI

Sokağa çıkma yasağı bu hafta da merak edilen konular arasına girdi. Şu an sokağa çıkma yasağı var mı? Sorusu merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi ile ilgili değişiklik yaptı. Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti. Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? İşte merak edilenlerin yanıtı...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu hafta sonu; 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00’den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00’a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00’den 30 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar uygulanacaktır.

Geçen hafta illerimize gönderdiğimiz 'Koronavirüs Yeni Tedbirleri' konulu genelgemizde belirtilen 'açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar' ile 'istisna kapsamında olan kişiler' başlıkları altındaki maddeler, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında da aynı şekilde geçerli olacaktır."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Bu hafta sonu; 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00’den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00’a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00’den 30 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar uygulanacaktır.

EN YÜKSEK VAKA SAYISI

Türkiye'de son 24 saatte 171 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 845 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 171 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 845 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 592 kişi oldu.

Son 24 saatte, 177 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 845 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 392 bin 616'ya yükseldi. Bugün 177 kişinin hayatını kaybetmesiyle mart ayından bugüne kadar en yüksek vefat sayısı görüldü.

Toplam test sayısı 18 milyon 72 bin 981'e ulaştı. Hasta sayısı 481 bin 198, vefat sayısı 13 bin 191, ağır hasta sayısı 4 bin 816, aktif hasta sayısı 75 bin 391 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti. 

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