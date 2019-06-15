Türk turizminin önemli isimlerinden olan ve motosiklet tutkusuyla bilinen Cem Kınay'ın, Kapadokya'da motosikletiyle gezerken dengesini kaybederek yere düştüğü ve yuvarlandığı öğrenildi. Ağır yaralandığı iddia edilen Cem Kınay, kazanın ardından Kayseri'de bulunan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kınay burada yoğun bakım servisinde tedavi atına alındı.

KABURGALARINDA KIRIKLAR VAR

Doktorların, Cem Kınay’ın bilincinin açık olduğunu söylediği öğrenildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Kınay'ın kaburgalarında kırık olduğu ancak hayati riski atlattığı belirtildi. Cem Kınay'ın pazartesi gününe kadar hastanede kalacağı ve son tetkikleri yapıldıktan sonra İstanbul'a getirilmesinin düşünüldüğü ifade edildi.

"HER ŞEY DAHİL" SİSTEMİNİN MUCİDİ

Türkiye’de her şey dahil tatil sisteminin mucidi olarak anılan Cem Kınay, 90’larda Magic Life Otellerinin kurucu ortağıydı. 2004’te Magic Life Otellerini Alman turizm operatörü TUİ’ye satan Kınay, 2005-2009 yılları arasında Turks and Caicos adalarındaki yatırımları ile öne çıktı.

Burada yaşanan siyasi kriz sonrasında Türkiye’ye dönen Kınay 2012 sonrasında profesyonel turizm yatırımlarını askıya alırken özellikle Türkiye’deki dünyaca ünlü otel zincirlerine danışmanlıklar vermeye yönetim kurulu üyelikleri ile sektörde varlığını sürdürmeye devam etti.