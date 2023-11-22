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        Haberler Yaşam Su Ayak İzi Nedir? Su Ayak İzi Hesaplama Nasıl Yapılır ve Nasıl Azaltılır?

        Su ayak izi nedir? Su ayak izi hesaplama nasıl yapılır ve nasıl azaltılır?

        Dünyanın korunması ve gelecek nesillere sağlam bir şekilde bırakılması konusunda bilim oldukça yardımcı olmaktadır. Rotamızı bilimsel terimlere ve araştırmalara çevirdiğimizde su ayak izi hakkında bilgi sahibi oluruz. Su ayak izi nedir? Su ayak izi hesaplama nasıl yapılır ve nasıl azaltılır? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 11:37 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:37
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        Su ayak izi nedir?
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        Bilim aracılığıyla, dünyadaki kaynakları daha verimli nasıl kullanacağımız ve bu kaynakları nasıl saklayacağımız konusunda araştırmalarda bulunabiliriz. Su ayak izi kavramı, ilk kez 2002'de Hollanda'daki UNESCO-IHE Su Eğitimi Enstitüsü'nde görev yapan Prof. Dr. Arjen Hoekstra tarafından kayda geçirilmiştir. Su ayak izi, su ayak izi nedir? Su ayak izi hesaplama nasıl yapılır? İşte, merak edilen detaylar.

        Su Ayak İzi

        Tıpkı karbon ayak izi gibi su ayak izi de izi de bir ürünün ya da servisin üretimden son kullanıcıya ulaştırılana kadar geçen süreçlerde harcanan tatlı su miktarını gösteren çevresel bir gösterge olarak karşımıza çıkar. Bir ürünün üretiminden bir şirketin yıllık etkinlerine kadar her süreçte ne kadar su tüketildiği bu şekilde hesaplanır. Su ayak izinin genel amacı üretim süreçlerimizin ve yaşam standartlarımızın ne kadar yüksek miktarda tatlı su tükettiği hakkında bir farkındalık yaratmaktır.

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        Su Ayak İzini Azaltmak İçin Ne Yapılmalıdır?

        Su ayak izini azaltmak için su tasarrufu yoluna gidilmelidir. Su kirliliğini azaltacak ürünleri de tercih etmek bu hususta önemlidir. Su artıma cihazları gibi uzun ömürlü cihazlar, kısa ömürlü filtre ve pet şişelerin aksine hem karbon ayak izini hem de su ayak izini azaltmak konusunda yardımcı olacaktır.

        Su arıtma cihazı suyun sürdürebilirliğinin sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Su kullanım alışkanlıklarının haricinde yüksek su ayak izine sahip peynir gibi hayvansal gıdaların tüketimini azaltmak su ayak izini azaltmaktadır. Kırmızı et için beyaz ete oranla daha fazla su miktarına ihtiyaç duyulur. Bu sebeple kırmızı et tüketimini azaltıp beyaz et tüketimine yönelmek su ayak izini azaltmak için su tasarrufu dışında yapılabilecekler arasında yer almaktadır. Bahçe işlerinde hortum yerine damla sulama kullanmak ve akşam saatlerinde sulama yapmak, su ayak izini azaltmak için alınabilecek önlemler arasındadır. Kıyafetleri uzun ömürlü kullanmak ve fazla kıyafete yönelmemek de su ayak izini düşürmek isteyenler izleyebileceği yollardan biridir.

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        Su Ayak İzi Hesaplama Nasıl Yapılır?

        Su ayak izi hesaplamada ISO 14046 standartları kullanılıyor. ISO 14046, su ayak izlerini değerlendirme ve raporlama ilkelerini ve gerekliliklerini tanımlayan uluslararası bir standart olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu standart aracılığıyla bir ürünün su tüketimi gözlemlenip aşırı su kullanımlarının önüne geçilebiliyor.

        Su Ayak İzi Nedir?

        Su ayak izi, bir kişinin, kuruluşun ya da ürünün su kaynaklarından tüketimini ölçen bir metrik olarak karşımıza çıkmaktadır. Su tüketimini azaltma konusunda farkındalık yaratmak için kullanılan bir araçtır. Yalnızca üretici ve tüketici olarak kullandığımız suyu değil, dolaylı yollardan tükettiğimiz su kullanımının da toplamıdır. Su ayak izinin yeşil, mavi ve gri olmak üzere 3 bileşeni vardır. Yeşil ve mavi renkler su tüketimini, gri ise üzerindeki kirliliği açıklar.

        • Mavi Su Ayak İzi: Tatlı su denildiğinde akla gelen su kaynağıdır. Bir malı üretmek için ihtiyaç duyulan yüzey ve yeraltı tatlı su kaynaklarının toplam hacmini sembolize eder.
        • Yeşil Su Ayak İzi: Bir malın üretiminde kullanılan toplam yağmur suyudur.
        • Gri Su Ayak İzi: Ürün üretiminin sebep olduğu tatlı su kirliliğinin derecesini gösterir.
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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