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        Haberler Gündem Çevre Su için, Ulusal Eylem Planı yapıldı | Son dakika haberleri

        Su için, Ulusal Eylem Planı yapıldı

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla FAO standartlarına uygun hazırlanan Ulusal Eylem Planı'nın yayımlandığını açıkladı. Yumaklı, elektronik gemi izleme sistemleri, sıkı liman denetimleri ve 7 gün 24 saat süren saha operasyonlarıyla denizlerdeki denetim kapasitesinin güçlendirileceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 20:44 Güncelleme:
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        Su için, Ulusal Eylem Planı yapıldı

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğini güvence altına almak amacıyla Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) uyumlu olarak hazırladıkları Ulusal Eylem Planı'nı (NPOA-IUU) yayımladıklarını bildirdi.

        Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yayımladıkları eylem planına ilişkin bilgi verdi.

        Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğini güvence altına almak amacıyla FAO'ya uyumlu olarak hazırladıkları NPOA-IUU'yu yayımladıklarını belirten Yumaklı, "Mavi vatanımızı korumak adına, elektronik ve anlık gemi izleme sistemleri, sıfır toleranslı liman kontrolleri, 7 gün 24 saat kesintisiz saha operasyonlarıyla standartlarımızı uluslararası anlamda güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

        Yumaklı, 5 Haziran Dünya Yasa Dışı Avcılıkla Mücadele Günü'nde yayımladıkları eylem planı çerçevesinde, gelecek nesillere daha zengin bir ekosistem bırakmak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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