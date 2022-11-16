Su kuyusu açma katliamı! Ölü sayısı 5'e çıktı!

Batman'da olay, 13 Kasım'da merkeze bağlı İkiztepe köyünde meydana geldi. Akraba olan iki aile arasında tarlada su kuyusu açma meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

DHA'da yer alan habere göre kavgada 8 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

6'sı ağır, 8 yaralı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Şirin Akın (40), babası Sadık Akın (60), Yusuf Akın (22) ve babası Asker Akın (53) doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ölenler köyde toprağa verilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

CAN KAYBI 5'E YÜKSELDİ

Hastanede tedavisi süren 4 yaralıdan Yavuz Akın da dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

TARAFLARI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN VURULDU

Köyde gözyaşlarıyla toprağa verilen Yavuz Akın'ın olay sırasında tarafları ayırmaya çalışırken kurşunların isabet ettiği ortaya çıktı.

1 KİŞİNİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri, 1´i ağır 3 yaralanın da hastanedeki tedavileri sürüyor.