Su Politikaları Derneği’nden Ankara analizi

Şiddetli kuraklık nedeniyle şehirlerimizdeki susuzluk sıkça gündeme geliyor. Susuzlukla karşı karşıya kalma riski barındıran şehirlerimizden biri de Ankara. Su Politikaları Derneği, Ankara’ya dair kapsamlı bir analiz yayınladı. İşte o analizden çarpıcı başlıklar…

* Şiddetli kuraklık ve risk yönetimindeki yetersizlikler Ankara’ya su temin eden bazı barajların boşalmasına neden oldu. Ankara kent merkezinin suyunun yaklaşık yarısını temin eden Çamlıdere Barajında aktif doluluk oranı %1’lere kadar düştü.

* ASKİ Genel Müdürlüğü, Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısının altındaki suyun sisteme kazandırılması amacıyla yüzer pompa sistemi kuruyor. ·Sistem sayesinde barajda su alma yapısı altında kalan yaklaşık 100 milyon metreküp su, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne aktarılabilecek.

* ASKİ, Çamlıdere Barajı’ndan su akışının aksamadan sürdürülebilmesi için yüzer pompa sistemini devreye alacak. Su alma yapısının altındaki su rezervini kullanabilmek amacıyla kıyıdan yaklaşık 100 metre açığa 3 ayrı platform üzerine toplam 27 dikey milli dalgıç pompa yerleştirdi. Yüzer pompa sistemi ile barajda su alma yapısı altında kalan yaklaşık 100 milyon metreküp su, iletim hattına aktarılacak, hattan da Ankara’nın suyunu arıtan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne taşınacak.