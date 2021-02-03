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Şubat ayı kira artış oranı: Şubat kira zammı ne kadar?

Milyonlarca kiracıyı ve ev sahiplerini ilgilendiren haber geldi. 2021 Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı. Her yıl enflasyon farkına göre kiraya yapılacak zam oranı da belirleniyor. Peki Şubat kira zammı ne kadar? İşte Şubat ayı kira artış yüzdesi...

Şubat ayı kira artış oranı: Şubat kira zammı ne kadar?

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı, buna göre ocak ayında tüketici enflasyonu aylık yüzde 1.68, yıllık yüzde 14.97 oldu. Enflasyon farkının belli olmasının ardından birçok alanda olduğu gibi kiracı ve malikleri de yakından ilgilendiren Şubat ayı kira zam yüzdesi de netleşmiş oldu. Şubat kira zammı ne kadar? İşte Şubat ayı kira artış oranı...

ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI NE KADAR OLDU?

Kontrat yenileyecekler bilindiği üzere bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşen enflasyon farkını dikkate alarak kontratlarını yeniliyorlar. Bir önceki yılın Şubat ayı başına göre enflasyon farkı yüzde 14,97 oldu. Buna göre kira Şubat ayında kira zammı yapacaklar bu rakama göre kontratlarını yenileyecekler.

Örneğin geçtiğimiz yıl Şubat ayından itibaren 1000 TL kira ödeyen bir kiracı zam farkıyla birlikte bundan böyle bin 149 lira 70 kuruş kira ödemeye başlayacak.

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