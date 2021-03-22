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Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Şubat ayında yüzde 68.96 oranında azalarak 537 bin 976 olarak ölçüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre, yılın ilk 2 ayında Türkiye gelen yabancı ziyaretçi sayısında ise yüzde 70.24 azalma meydana geldi.

2021'in Ocak-Şubat döneminde Türkiye'ye yurtdışında 1 milyon 47 bin 763 ziyaretçi gelirken, geçen yılın aynı döneminde ise 3 milyon 520 bin 547 yabancı ziyaretçi Türkiye'ye giriş yapmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şubat ayında Türkiye'ye gelen 537 bin 976 yabancı ziyaretçinin 2 bin 420'sinin günübirlikçi olduğu belirtildi.

Şubat ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ise yüzde 65.23 ile İstanbul ilk sırada yer alırken, onu yüzde 11.51 ile Edirne, yüzde 8.35 ile Antalya, yüzde 3.54 ile Şırnak ve yüzde 1.77 ile Artvin takip etti.

Şubat Ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise Rusya yüzde 16.18 ile birinci, İran yüzde 8.07 ile ikinci, Irak yüzde 6.73 ile üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan ve Almanya ise ilk beşte yer alan diğer ülkeler oldu.