Suç örgütü elebaşı Necati Arabacı gözaltına alındı!
İzmir'de organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı gözaltına alındı. "Hells Angels (Cehennem Melekleri)" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Arabacı'nın, 5 Ekim'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'tan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edildi. Arabacı, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı
Organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Arabacı'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA'da yer alan habere göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunanların tespiti ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Kamuoyunda "Hells Angels (Cehennem Melekleri)" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'tan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edildi.
Arabacı, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Arabacı'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.