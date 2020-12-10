Türkiye'nin yöresel çorbalarından biri olan tarhananın elbette her hali güzel ancak sucuklu hali bir başka! MasterChef Türkiye'nin bu akşam yapılacak yemeklerinden biri olan sucuklu tarhana izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, sucuklu tarhana nasıl yapılır? Sucuklu tarhana malzemeleri nelerdir? İşte sucuklu tarhana tarifi...

SUCUKLU TARHANA MALZEMELERİ

6 çorba kasığı tarhana

200 gram dana sucuk

1 yemek kasığı domates salçası

1 çay bardağı ayçiçek yağı

7-8 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için;

Rendelenmiş kaşar peyniri

SUCUKLU TARHANA YAPILIŞI

Tencereye yağı alın. Küp küp doğranmış sucukları ekleyip kavurun. Tarhanayı da kavrulan sucuklarla 1-2 sefer çevirin. Sıcak suyu yavaş yavaş tarhanaya ekleyin. Ardından salçayı da ilave edip, koyulaştırın. Kısık ateşte kaynamaya bırakın. 10 dakika kaynatıp ocaktan alın. Üzerine rendelenmiş kasar peyniri serpin.

Afiyet olsun...